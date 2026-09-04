Банки удерживают клиентов ставками по депозитам: пытаются нивелировать отток капитала

Финансовый рынок России сейчас напоминает натянутую струну. В последние месяцы мы наблюдали настоящий "депозитный бум": банки предлагали доходность, которая еще год назад казалась фантастикой.
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