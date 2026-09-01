Popular Mechanics: в Чехии раскопали кельтский город с золотыми монетами и янтарем

Чешские археологи случайно обнаружили древнее кельтское поселение второго века до нашей эры при разведке трассы для нового автобана D35.
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