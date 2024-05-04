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МЧС предложило увеличить штрафы за нарушение правил пожарной безопасности

МЧС предложило увеличить штрафы за нарушение правил пожарной безопасности

МЧС России предлагает увеличить штрафы за нарушение обязательных требований пожарной безопасности. Соответствующий законопроект ведомство разместило на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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