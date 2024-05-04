МЧС предложило увеличить штрафы за нарушение правил пожарной безопасности

МЧС России предлагает увеличить штрафы за нарушение обязательных требований пожарной безопасности. Соответствующий законопроект ведомство разместило на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии