Киев объявил о своём решении - Москва ответила. Путин дал неожиданный приказ

Киев объявил о своём решении, но в Москве не спешили с ответом. Затем последовало неожиданный шаг: президент Владимир Путин отдал приказ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Банки могут начат...
- ВД Минпромторг: у 80...
- В России готовят ...
Очередная передышка террористам.