Кандидат в лидеры Румынии Симион потребовал от Киева компенсацию за ЗРК Patriot

Победивший в первом туре президентских выборов в Румынии Джордже Симион потребовал от Украины компенсации затрат, связанных с оказанной военной помощью, включая поставку зенитно-ракетного комплекса Patriot.
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