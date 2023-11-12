На российский рынок официально выходят 1000-сильные внедорожники M-Hero

Компания «Моторинвест» объявила о выходе на российский рынок китайского бренда M-Hero. Первенцем принадлежащей корпорации Dongfeng марки стал рамный внедорожник с силовыми установками мощностью до 1088 л.
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