Телеканал "КРЫМ 24"

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Севастополь на ремонт дорог запросил у федерального центра 450 миллионов рублей

Севастополь направил в федеральный центр заявку на выделение дополнительных 450 миллионов рублей на ремонта дорог.

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