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ФедералПресс

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Цены пробьют потолок при сильном внешнем толчке: что происходит на тюменском рынке новостроек

Цены пробьют потолок при сильном внешнем толчке: что происходит на тюменском рынке новостроек

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 сентября, ФедералПресс. Несмотря на рост ипотечного рынка в полтора раза в тюменском макрорегионе, снижения цен на новостройки до конца 2026 года ожидать не стоит.

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