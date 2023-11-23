Между музыкой и политикой: как семья Джамалы зарабатывает в России Елена ГалицкаяВ последних новостях разгорается скандал вокруг украинской певицы Джамалы, народной артистки и победительницы Евровидения-2016.
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