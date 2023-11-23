Между музыкой и политикой: как семья Джамалы зарабатывает в России

Лариса Поплавская

Нельзя давать им возможность укрепляться в своем хамстве, которое разлагает общество.Выяви ли злобствующих, порочащих, ненавидящих- за шкварник и вон из страны. А их бизнес в доход государства, а не отдельным личностям, у которых рожа от жадности трещит.