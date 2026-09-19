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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хуан Эрнангомес о подготовке к завершению карьеры: «Осталось купить лошадей, буду советоваться с Йокичем»

30-летний форвард « Панатинаикоса » Хуан Эрнангомес счастлив в Греции, но уже готовится к завершению карьеры и тихой жизни в Астурии в Испании.

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