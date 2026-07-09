Суды - как пособники? Ведь другие пришельцы поймут, что демонстрация вражеских символов ничем глобально негативным не грозит, зато может принести приятные бонусы в среде своих

Александр Батт

А вот в Царской России был порядок. И не было проблем с мигрантами. Каждый знал свое место. Нужно возвращаться к самодержавию Романовых, а не сокрушаться в Интернете. Подробности в программе Монархической партии на моих страницах ВКонтакте и в Одноклассниках.