Мигрантские сводки Иноземец продемонстрировал свое отношение к СВО во время получения патента на работу Наглость приезжих уже перешла все границы.
«Выдворять нельзя помиловать»: узбека в миграционном центре подвела футболка ВСУ. Суд удивил решением
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
SK
Sergey Korotun
Суды - как пособники? Ведь другие пришельцы поймут, что демонстрация вражеских символов ничем глобально негативным не грозит, зато может принести приятные бонусы в среде своих
Ответить
4 н.
Константин Самарин
Видимо, судье большой казан плова занесли
Ответить
4 н.
Александр Батт
А вот в Царской России был порядок. И не было проблем с мигрантами. Каждый знал свое место. Нужно возвращаться к самодержавию Романовых, а не сокрушаться в Интернете. Подробности в программе Монархической партии на моих страницах ВКонтакте и в Одноклассниках.
Ответить
3 н.
Свежие комментарии