"Шойгу был в ярости, когда узнал": Если вину замначальника докажут, он может провести за решеткой 15 лет

Грандиозная чистка в Минобороны продолжается и идет планомерно. Наши оппоненты нередко пытаются выдать ее за карательную операцию неугодных функционеров в военном ведомстве, но в реальности идет "санитарная операция".
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