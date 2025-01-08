"Шойгу был в ярости, когда узнал": Если вину замначальника докажут, он может провести за решеткой 15 лет

Сила в правде
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Сила в правде

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Грандиозная чистка в Минобороны продолжается и идет планомерно. Наши оппоненты нередко пытаются выдать ее за карательную операцию неугодных функционеров в военном ведомстве, но в реальности идет "санитарная операция".

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