Про самолет, создающийся на замену Ан-2

«Озера Байкал» больше не будет, потому что оно «зашло в тупик». Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что долгожданный самолет придется подождать.
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