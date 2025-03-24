Ветераны СВО решили показать гражданам русофобов

Ветераны специальной военной операции (СВО) на Украине объединились с патриотически настроенными гражданами и решили создать платформу со списком организаций, общественных движений и лиц, действующих против интересов страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии