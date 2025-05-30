Врач Хайкина: черешня содержит мелатонин, который помогает уснуть и расслабиться

Врач-эндокринолог и нутрициолог сети «СМ-Клиника» Дарья Хайкина рассказала, что с наступлением лета на прилавках все чаще появляется черешня, которая не только радует вкусом, но и приносит организму немалую пользу.
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