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Врач Хайкина: черешня содержит мелатонин, который помогает уснуть и расслабиться

Врач Хайкина: черешня содержит мелатонин, который помогает уснуть и расслабиться

Врач-эндокринолог и нутрициолог сети «СМ-Клиника» Дарья Хайкина рассказала, что с наступлением лета на прилавках все чаще появляется черешня, которая не только радует вкусом, но и приносит организму немалую пользу.

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