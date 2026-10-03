Оборудование для электроснабжения Запорожской АЭС повреждено из-за обстрелов ВСУ

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский Оборудование Запорожской ТЭС, от работы которого зависит внешнее электроснабжение Запорожской АЭС, было повреждено при обстрелах со стороны украинских боевиков.
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