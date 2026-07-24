Эксперт Коженов оценил новые ограничения для мигрантов

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому мигранты не смогут получать российское гражданство или право на проживание в стране, если у них есть непогашенная или неснятая судимость за совершение любого преступления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии