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Пятый канал

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«Изменений не будет»: политолог о настроениях внутри Украины после интервью Зеленского

«Изменений не будет»: политолог о настроениях внутри Украины после интервью Зеленского

Политолог Денис Денисов прокомментировал интервью главы киевского режима Владимира Зеленского. По его словам, после разговора с зарубежной прессой ожидать резких изменений во взаимодействии власти и населения Незалежной в ближайшее время не стоит.

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