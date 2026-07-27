«Изменений не будет»: политолог о настроениях внутри Украины после интервью Зеленского

Политолог Денис Денисов прокомментировал интервью главы киевского режима Владимира Зеленского. По его словам, после разговора с зарубежной прессой ожидать резких изменений во взаимодействии власти и населения Незалежной в ближайшее время не стоит.
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