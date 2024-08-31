Почему греется смартфон: распространенные причины и способы их устранения Евгения КовалеваЧастые проблемы с сигналом часто становятся причиной перегрева смартфонов, объяснил Арсений Щельцин, руководитель АНО «Цифровые платформы».
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