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Почему греется смартфон: распространенные причины и способы их устранения

Почему греется смартфон: распространенные причины и способы их устранения

Почему греется смартфон: распространенные причины и способы их устранения Евгения КовалеваЧастые проблемы с сигналом часто становятся причиной перегрева смартфонов, объяснил Арсений Щельцин, руководитель АНО «Цифровые платформы».

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