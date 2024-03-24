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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Футболистки из Нидерландов потребовали повысить зарплату, чтобы им не приходилось совмещать спорт с другой работой. Они обратились к федерации и клубам и устроили акцию на одной из игр

Игроки женского чемпионата Нидерландов обеспокоены низкими доходами. В совместном заявлении они призвали Королевский футбольный союз Нидерландов, клубы и спонсоров исправить ситуацию.

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