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Саратовская область ввела режим ЧС в связи с приёмом беженцев с Донбасса

Саратовская область ввела режим ЧС в связи с приёмом беженцев с Донбасса

Власти Саратовской области решили ввести режим ЧС в регионе в связи с приёмом беженцев с Донбасса. По информации областного правительства, глава региона Валерий Радаев дал поручение ввести режим ЧС с целью оперативной организации приёма беженцев.

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