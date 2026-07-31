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Актуальная информация об обстановке на линии фронта 31 июля (обновляется)

Актуальная информация об обстановке на линии фронта 31 июля (обновляется)

Источник фото: Станислав Красильников / РИА Новости 08:27 В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 371 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Дагестан, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

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