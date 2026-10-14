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В Петербурге благоустроили Вьетнамский сад

В Петербурге благоустроили Вьетнамский сад

Как сообщила 14 октября пресс-служба Смольного, новое общественное пространство в Петербурге, известное как Вьетнамский сад, стало продолжением благоустройства у памятника Хо Ши Мину и важным символом дружбы народов России и Вьетнама.

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