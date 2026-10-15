ЗРК «Тор» - 40 лет на вооружении войск ПВО В 2026 году исполнилось 40 лет принятию на вооружение ВС СССР зенитного ракетного комплекса «Тор».
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