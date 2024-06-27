Израиль с помощью фосфорных бомб превратил 5 км границы с Ливаном в пустыню

Регулярные обстрелы Израилем объектов шиитского движения «Хезболлах» с применением запрещенных международным правом снарядов с белым фосфором сделали 5-километровую зону вдоль израильской границы с Ливаном непригодной для проживания.
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