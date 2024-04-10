Российский рынок перешел к снижению на фоне ослабления рубля

Российский рынок открыл торги в среду, 10 апреля, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии теряет 0,03% до 3413,32 пункта, индекс РТС опустился на 0,4% до 1153,87 пункта.
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