Детали о Tekken 8 и Final Fantasy VII Rebirth, Portal 64 закрыта, Rocksteady вернёт важного героя…

В Сеть просочились ролики с геймплеем из режима No Return для ремастера The Last of Us Part II; моддеры не считают, что Capcom пытается помешать модам; в «Отряде самоубийц» может появится очень неожиданный персонаж из предыдущих игр студии; представлены новые бойцы Tekken 8; Final Fantasy VII Rebirth получила свежий трейлер и блог с деталями геймплея сиквела; гейм-директор Overwatch 2 сожалеет об анонсе самолечения для всех героев; автор отменённого демейка Portal для Nintendo 64 попросил игроков не злиться на Valve.