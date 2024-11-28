Дорожная обстановка в регионе за прошедшие сутки

В Иванове в 09-00 на улице Сосновая 51-летний мужчина, управляя электросамокатом «Минипро М5», при объезде стоящего транспортного средства, совершил столкновение с движущимся попутно слева автомобилем «Лада Ларгус», под управлением 52-летнего мужчины.