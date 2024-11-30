Чего ждать от декабря петербуржцам

Рассказываем про новые законы и правила, вступающие в силу в последний месяц года. Предновогодний месяц принесет жителям Санкт–Петербурга ряд изменений в законодательстве, которые, в частности, коснутся введения крупных штрафов за пропаганду чайлдфри.