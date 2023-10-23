Экипаж Владислава Ломко занял седьмое место в финале ELMS

В Португалии завершился 20-й сезон Европейской серии Ле-Ман. Финальный этап Европейской серии Ле-Ман (ELMS) — марафон «4 часа Алгарви» — завершила юбилейный 20-й сезон континентального первенства гонок на выносливость.
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