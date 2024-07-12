Риелторы спрогнозировали снижение цен на столичное жилье осенью

К снижению цен подтолкнет низкий спрос на вторичные квартиры в столице. Однако к существенному всплеску активности это не приведет, прогнозируют в «Инком-Недвижимости» Стоимость квартир на вторичном рынке Москвы начнет снижаться осенью 2024 года, прогнозируют в агентстве недвижимости «Инком-Недвижимость».