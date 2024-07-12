Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

14 подписчиков

Риелторы спрогнозировали снижение цен на столичное жилье осенью

К снижению цен подтолкнет низкий спрос на вторичные квартиры в столице. Однако к существенному всплеску активности это не приведет, прогнозируют в «Инком-Недвижимости» Стоимость квартир на вторичном рынке Москвы начнет снижаться осенью 2024 года, прогнозируют в агентстве недвижимости «Инком-Недвижимость».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх