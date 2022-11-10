Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Андрей Журанков: «Не Валиева и не Тарасова с Морозовым завышают себе баллы – они катаются и делают свое дело. Но зачем-то арбитры начинают добавлять туда, куда не нужно»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков обсудили судейство на этапе Гран-при России в Казани.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх