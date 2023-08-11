В «культурной столице» Украины – Львове - очередной людоедский скандал. В городе появились бургерные и коптильни, где продают барбекю из перемолотого москаля ( «груз 200- всего за 200 гривен), а также хвастаются блюдами из русского младенца.
В «культурной столице» Украины – Львове - очередной людоедский скандал. В городе появились бургерные и коптильни, где продают барбекю из перемолотого москаля ( «груз 200- всего за 200 гривен), а также хвастаются блюдами из русского младенца.
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