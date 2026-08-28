Эксперт: орехи заменят сладости и укрепят кишечный микробиом

Анализ новой информации от биохимика Анны Дивинской и врача Екатерины Бурляевой подчеркивает: безлактозные продукты требуются не всем, а орехи могут заменить сладости, способствуя росту полезных бактерий в кишечнике благодаря триптофану и клетчатке.
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