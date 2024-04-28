Тела двух бежавших от мобилизации украинских уклонистов нашли в реке Тисе

Украинские пограничники нашли тела двух утонувших мужчин в реке Тисе на границе с Румынией. Как сообщила пресс-служба госпогранслужбы страны, тела утопленников достали только утром следующего дня из-за усиления течения.
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