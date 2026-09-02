Закрытие Русского дома: русофобия осталась последней надеждой Мерца

Объявление России виновной в попытке «диверсии» в аэропорту Лейпцига, а также закрытие генерального консульства РФ в Бонне и Русского дома в Берлине — просто политическая технология против негативного тренда, складывающегося для элит в преддверии выборов в восточные ландтаги.