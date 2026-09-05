Зоопсихолог Капустина: котята, пожилые и лысые питомцы чувствительны к холоду

Питомцы, в отличие от людей, могут реагировать на похолодание довольно быстро. Коты много времени проводят на полу, у окон и балконных дверей, а там температура может быть заметно ниже, чем на уровне человеческого роста.
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