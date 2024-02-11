Александра Павлюка назначили командующим Сухопутными войсками ВС Украины

В рядах руководства армии Украины прошли кадровые перестановки. Накануне произошло назначение нового командующего Сухопутными войсками, после того как бывший командующий Александр Сырский получил повышение, став главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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