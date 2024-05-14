СКР подтвердил возбуждение дела против главного кадровика Минобороны

СК: главного кадровика Минобороны РФ Кузнецова подозревают в получении взятки Следственный комитет России (СКР) подтвердил возбуждение дела против начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова.
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