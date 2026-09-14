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ВС России поразили в Киеве здание оператора связи «Киевстар»

ВС России поразили в Киеве здание оператора связи «Киевстар»

Вооруженные силы России атаковали здание оператора связи «Киевстар». Об этом сообщило Минобороны РФ. «Расчеты ударных БПЛА отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» ударили по зданию телекоммуникационной компании «Киевстар», – сказано в сообщении.

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