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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Николич об РПЛ: «Не та, что раньше: местные игроки остались на том же уровне или даже спрогрессировали, но уровень иностранцев стал чуть ниже»

— Вы уже второй раз начинаете работу в российском чемпионате. Как оцените его сейчас? — У российского чемпионата есть уровень.

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