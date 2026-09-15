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Невролог Демьяновская рассказала об особенностях светотерапии

Невролог Демьяновская рассказала об особенностях светотерапии

Светотерапия может помочь людям с сезонным аффективным расстройством и серьезными нарушениями сна. Здоровым людям для адаптации к короткому световому дню обычно достаточно соблюдать режим, рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская, сообщает RT .

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