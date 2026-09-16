«Дискотека Авария» пригласила хейтеров на концерт в Москву

Группа «Дискотека Авария» пригласила своих критиков на сольный концерт в Москве 27 декабря. Музыканты предложили оплаченные билеты и пребывание, а также ответили авторам самых негативных комментариев, надеясь изменить их мнение о своих выступлениях.