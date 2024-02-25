Тарифы на общественный транспорт в РФ предложили устанавливать по единой методике

Цены на общественный транспорт в России предлагают устанавливать по единой методике. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Петр Иванов.
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