Zero Hedge
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Zero Hedge

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Leftists Rally To Stop Trump's Renovations To Crumbling Kennedy Center

Leftists Rally To Stop Trump's Renovations To Crumbling Kennedy Center

Leftists Rally To Stop Trump's Renovations To Crumbling Kennedy Center Why is it a bad thing to repair Washington DC's crumbling landmarks and famous buildings?  It's only a bad thing when Donald Trump is doing it.

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