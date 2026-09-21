Leftists Rally To Stop Trump's Renovations To Crumbling Kennedy Center Why is it a bad thing to repair Washington DC's crumbling landmarks and famous buildings? It's only a bad thing when Donald Trump is doing it.
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