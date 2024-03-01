Маркиз, Мурысик, Жоржик, Гуччи, Лакки: кладбище домашних животных Волочковой

Жизнь знаменитой балерины Анастасии Волочковой полна событий. Правда, не всегда они приятные. Очередная трагедия произошла у артистки больших и малых театров около двух месяцев назад, но рассказать о ЧП она решилась только сейчас: скоропостижно скончался ее домашний любимец.