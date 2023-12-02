На Камчатке легковушка сбила группу военных, пострадали три человека

Авария попала на запись видеорегистратораТрое военнослужащих получили травмы в результате ДТП на территории одного из камчатских гарнизонов, им оказана вся необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет.
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