Вице-канцлер ФРГ Хабек поддержал повышение качества и количества поставок оружия Киеву

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью медиагруппе Funke поддержал повышение качества и количества поставок оружия Киеву, отметив при этом необходимость обсуждения с партнерами по НАТО и ЕС, сообщает РИА "Новости".