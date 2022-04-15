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Вице-канцлер ФРГ Хабек поддержал повышение качества и количества поставок оружия Киеву

Вице-канцлер ФРГ Хабек поддержал повышение качества и количества поставок оружия Киеву

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью медиагруппе Funke поддержал повышение качества и количества поставок оружия Киеву, отметив при этом необходимость обсуждения с партнерами по НАТО и ЕС, сообщает РИА "Новости".

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