Не так давно Валиева объявила о старте карьеры певицы, поддержав волну, которую запустили Александра Трусова и Алина Загитова.
Агутин высказался о запевшей Камиле Валиевой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Свешников
Браво Агутин❗Там где ребёнку запрещают,воплощать своё вдохновение,мы должны ему помогать его реализовывать,а Вам милая девочка,став однажды взрослой-не предавать своих родных, болельщиков и Страну за вознаграждения,став богатой однажды за славой❗🌹🙏
Ответить
18 час.
Свежие комментарии