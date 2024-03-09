Агутин высказался о запевшей Камиле Валиевой

Геннадий Свешников

Браво Агутин❗Там где ребёнку запрещают,воплощать своё вдохновение,мы должны ему помогать его реализовывать,а Вам милая девочка,став однажды взрослой-не предавать своих родных, болельщиков и Страну за вознаграждения,став богатой однажды за славой❗🌹🙏