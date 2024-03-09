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Агутин высказался о запевшей Камиле Валиевой

Агутин высказался о запевшей Камиле Валиевой

Не так давно Валиева объявила о старте карьеры певицы, поддержав волну, которую запустили Александра Трусова и Алина Загитова.

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Комментарии
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Геннадий Свешников
Браво Агутин❗Там где ребёнку запрещают,воплощать своё вдохновение,мы должны ему помогать его реализовывать,а Вам милая девочка,став однажды взрослой-не предавать своих родных, болельщиков и Страну за вознаграждения,став богатой однажды за славой❗🌹🙏
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