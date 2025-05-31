Завершение СВО сейчас — это повторение хасавюртовского позора для России… Только полная победа!

Специальная военная операция России на Украине подходит к ключевой точке. Некоторые наивные или предательские голоса предлагают «договориться», «заморозить конфликт» или даже отступить, как это было после Первой чеченской кампании.
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