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  • Наталья Дорожкина
    Эти акции должны проводиться на постоянной основе, чтобы держать Алиева в тонусеАлиев договорился...
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Завершение СВО сейчас — это повторение хасавюртовского позора для России… Только полная победа!

Завершение СВО сейчас — это повторение хасавюртовского позора для России… Только полная победа!

Специальная военная операция России на Украине подходит к ключевой точке. Некоторые наивные или предательские голоса предлагают «договориться», «заморозить конфликт» или даже отступить, как это было после Первой чеченской кампании.

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